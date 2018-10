Ny metode finder tilbagefald hos patienter med blærekræft tidligere

Ved at analysere cirkulerende tumor-DNA (ctDNA), som har fået fjernet blæren som følge af blærekræft, kan man opdage tilbagefald langt tidligere end med den hidtidige metode, CT-scanninger.

Det fremgår af resultater, som lektor Karin Birkenkamp-Demtröder fra molekylær medicinsk afdeling på Aarhus Universitet har fremlagt på ESMO-kongressen, der i disse dage løber af stablen i München.

Studiet er bl.a. finansieret af Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse, mens en del af arbejdet er gennemført i samarbejde med Natera.

»Vores forskningsgruppe er den første, der har vist, at metastatisk tilbagefald hos patienter med kræft i blæren kan opspores tidligt ved at analysere cirkulerende tumor-DNA,« siger Karin Birkenkamp-Demtröder.

I samarbejde med kolleger har hun ved hjælp af blodprøver analyseret den cirkulerende tumor-DNA i en kohorte på 68 patienter, der har været under behandling for blærekræft. I den cirkulerende tumor-DNA, der er små stumper DNA-materiale uden celler, har forskningsgruppen hos hver enkelt patient ledt efter fingeraftryk fra tumorer, som netop denne patient tidligere har haft i kroppen.

Resultaterne viser, at kan man finde et sådant fingeraftryk ved analysen, er det et tegn på, at patienten har udviklet metastaser. Har patienten ikke udviklet metastaser, vil fingeraftrykket ikke være at finde i blodet.

»Med metoden kan vi opspore metastatiske tilbagefald 100 dage tidligere end med CT-scanninger. Det er et markant og betydningsfuldt fund. Dermed vil det være muligt at sætte behandlingen i gang langt tidligere, og forhåbentlig vil det resultere i en bedre overlevelse på sigt,« siger Karin Birkenkamp-Demröder.