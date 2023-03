Har du KOL, er du vant til at skulle møde op på hospitalet til kontrol, men i fremtiden bør det være sådan, at patienten også kan holde øje med sin sygdom fra eget hjem. Det er forhåbningen og formålet med Telma – en telemedicinsk it-løsning – som Københavns Kommune har været projektleder for på vegne af regioner, kommuner og it-leverandør. Telma skal kunne downloades som en app. Ved hjælp af et par måleredskaber skal det være muligt at sende data...