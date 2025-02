KOL har bevæget sig ind i top-3 over de hyppigste dødsårsager i verden, og det fik i 2023 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) til at udgive en rapport, hvor det blandt andet blev anbefalet, at man begynder at opdele patienter med KOL i undergrupper, blandt andet i KOL A (på grund af astma i barndommen) og KOL C (på grund af rygning). Nu viser et nyt dansk studie offentliggjort i Journal of Asthma and Allergy, at der...