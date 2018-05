Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Radiologisk afdeling på Slagelse og Næstved Sygehus får ny ledende overlæge. For 1. juni tiltræder Annette Midtgaard stillingen. Det skriver sygehuset i en pressemeddelelse. »Det er vigtigt for mig, at jeg har muligheden for, gennem min indflydelse som leder, at kunne være med til at udvikle og forbedre min arbejdsplads, til gavn for både medarbejderne […]