Ny klinisk lektor i patologi på Sydvestjysk Sygehus

Overlæge Martin Wirenfeldt Nielsen er tiltrådt som klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Sydvestjysk Sygehus. Han leder verdens formentlig største samling af menneskehjerner og håber med lektoratet at kunne gøre samlingen tilgængelig for forskning.