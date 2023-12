Jørn Bo Thomsen, der er overlæge på plastikkirurgisk afdeling ved Odense Universitetshospital, bliver ny professor i plastikkirurgi ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet og Plastikkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Det skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelelse. »Jeg er utrolig glad for at kunne fortsætte min forskning inden for udvikling og optimering af behandlinger for de patienter, som af den ene eller anden årsag har behov for rekonstruktive indgreb,« siger Jørn Bo Thomsen i et LinkedIn opslag fra Odense Universitetshospital. Jørn...