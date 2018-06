Et klinisk studie under ledelse af professor Anders Fink-Jensen fra Region Hovedstadens Psykiatri skal undersøge, om diabetesmidlet exenatid, baseret på GLP1, kan fjerne trangen til alkohol hos alkoholikere - akkurat som han tidligere har fundet hos mus og aber.

GLP1-analoger er ikke kun et effektivt middel til at reducere blodsukkeret. De kan tilsyneladende også reducere trang til alkohol. Dettte er indtil videre påvist i mus og aber, og er nu ved at blive undersøgt i mennesker. Anders Fink-Jensen står i spidsen for det kliniske studie som professor ved Psykiatrisk Center København under Region Hovedstadens Psykiatri – et studie, der dog ikke inkluderer egne patienter, men som fortsat indlemmer patienter fra bl.a. Novavi-ambulatorierne. Indtil videre er halvdelen ud af de nødvendige 114 deltagere rekrutteret.

»Dyreforsøg tyder på, at behandling med GLP-1 kan reducere trangen til alkohol i sådan en grad, at dyrene drikker ca. 25 pct mindre alkohol. I hvor høj grad det kan reducere indtaget for mennesker, ved vi ikke endnu. Vores studie vil forhåbentlig kunne dokumentere, at mennesker opnår en tilsvarende stor virkning,« siger Anders Fink-Jensen, der tilføjer, at de kliniske studier vurderer lægemidlets effekt ud fra to parametre, nemlig hvor meget alkohol, forsøgspersonerne indtager alt i alt, samt hvor mange færre drikkedage med et alkoholindtag på over fem genstande, de opnår med GLP-1-behandlingen. Helt fjerne trangen til alkohol gør GLP-1- behandlingen nok ikke – det skruer snarere ned for den. Det ser Anders Fink-Jensen en fordel i.

»Det centrale element i tidligere alkoholbehandling har været, at alkoholikeren aldrig rører en dråbe mere, altså totalt afholdenhed. Men spørger man alkoholikere, vil de gerne kunne drikke som andre mennesker, der kan styre det. De seneste års præklinisk forskning indikerer, at patienter vil kunne nå dertil via GLP-1-behandling,« siger han.

Diabetespatienter holdt op med at drikke

Anders Fink-Jensen fik ikke selv idéen til sit forskningsprojekt. Den fik professor Tina Vilsbøll, der via sit job som klinikchef ved Steno Diabetes Center Copenhagen i længere tid har haft en oplevelse af, at nogle diabetespatienter i GLP-1-behandling ikke alene fik behandlet deres diabetes men også mistede lysten til alkohol.

Anders Fink-Jensen syntes, det lød så interessant, at han gav sig i kast med at undersøge, om han i sine dyrelaboratorier kunne finde en sådan effekt på bl.a. rotter og aber.

»Det viste sig, at både alkoholafhængige rotter og aber holdt op med at lede efter alkohol, hvis de blev behandlet med GLP1. Alkohol kunne åbenbart ikke i samme grad aktivere hjernens indbyggede belønningssystem, når dyrene havde fået GLP1,« siger han og tilføjer, at en svensk forskergruppe har gjort lignende fund.

Den biologiske mekanisme kender Anders Fink-Jensen og hans kolleger endnu ikke. Men deres hypotese er, at GLP1-midlet sætter gang i en proces i hjernen, der skruer ned for signalstoffet dopamin – stik modsat alkohol og euforiserende stoffer, der aktiverer hjernens belønningssystem ved at øge mængden af dopamin. Konsekvensen er, at alkohol ikke længere kan udløse den belønning, som den alkoholafhængige higer efter.

»Vores teori er, at et skud GLP-1 kan genoprette hjernens naturlige dopamin-balance ved at aktivere de GLP-1-receptorer, der findes i hjernen. GLP1-receptorerne aktiverer andre proteiner, der opsuger en del af den dopamin, der flyder rundt i hulrummet mellem cellerne. Dette er påvist i rotter, men om teorien også holder hos mennesker, håber vi på at kunne belyse via vores projekt,« siger han.

I et forsøg på at blive klogere på, om GLP-1 vitterligt kan lægge en dæmper på aktiviteten i hjernens belønningssystem har Anders Fink-Jensen indgået et samarbejde med Tina Vilsbøll samt Gitte Moos Knudsen, der som professor i klinisk neurobiologi, og leder af Neurobiologisk Forskningsenhed har specialiseret sig i at analysere billeder af hjernen.

»Vi vil undersøge, hvor meget de alkoholafhængiges hjerner bliver aktiveret før og efter behandling med GLP1 for at se, om GLP1 lægger en dæmper på aktiveringen, når patienten får øje på et glas rødvin. Så det spændende er at se, om GLP1 giver mindre hjerneaktivitet i det involverede hjerneområder,« siger han.

Patienterne skal selv stikke sig

Patienter med et alkoholmisbrug kan potentielt opnå mange fordele ved at blive behandlet med GLP-1. Men behandlingen er også forbundet med nogle ulemper, som f.eks. at patienten skal blive ved med at tage sin medicin. Holder den syge op, forventer vi, at effekten forsvinder.

En anden bagside ved behandlingen er, at stoffet skal injiceres. Behandlingen falder til jorden, hvis den alkoholafhængige ikke magter at stikke sig selv. Det tror Anders Fink-Jensen dog, at de vil.

»I tidligere studier har vi bl.a. dokumenteret, at prædiabetespatienter med skizofreni ikke havde problemer med at stikke sig for at få sin daglige portion GLP-1. Det får mig til at tro på, at patienter med alkoholafhængighed også vil kunne klare den opgave,« siger han.