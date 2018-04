Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Nyt studie fra Aarhus Universitet peger på, at sundhedsvæsenet kan spare millioner på udgifter til indlæggelser, lægebesøg og medicin, hvis diabetespatienter får stillet deres diagnose tidligt som muligt. Det skriver Aarhus Universitet. Resultaterne stammer fra et ikke-randomiseret register-studie, hvor 157.107 fik kortlagt risikoen for at få diabetes. Borgerne med høj risiko blev tilbudt screening, og […]