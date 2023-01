Den tidligere uddannelseschef for Randers Social- og Sundhedsskole, Susanne Hvolgaard Mikkelsen, bliver ny chefsygeplejerske efter Nina Søndergaard, som går på pension. Susanne Hvolgaard Mikkelsen har en bred sundhedsfaglig baggrund. Ud over hendes tid som uddannelseschef kommer hun netop fra en stilling som sundhedsfaglig chef i Socialområdet ved Specialområde for Børn og Unge i Region Midt. Susanne Hvolgaard Mikkelsen ser frem til tiden og den nye udfordring på Regionshospitalet Randers: »For mig fremstår Regionshospitalet Randers som et hospital med høj faglig...