1. januar 2024 starter Nette Møller-Nielsen på Regionshospitalet Randers, som ny cheflæge på Operation og Intensiv. Det skriver Regionshospitalet Randers i en pressemeddelelse. Nette Møller-Nielsen kommer fra en stilling som ledende overlæge for uddannelse på Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg, og den erfaring glæder Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, sig til at få med på holdet: »Vi ser frem til at byde Nette velkommen i Randers. Hun kommer med solid ledelseserfaring fra et andet regionshospital og med en god...