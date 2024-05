Aalborg Universitetshospital har ansat Peter Zepernick som ny cheflæge for Urologisk Afdeling. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse. Peter Zepernick kommer fra en stilling som overlæge i anæstesiologi på Aalborg Universitetshospital. Han vil bruge de kompetencer, han har fået gennem sin tid som overlæge til at styrke den urologiske afdeling yderligere: »Jeg ser frem til at kombinere min viden og tilgang fra et helt andet speciale til at understøtte Urologisk Afdelings høje faglige niveau inden for forskning, uddannelse og avanceret...