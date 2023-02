Efter under et år som overlæge på Anæstesiologisk Afdeling på Vejle Sygehus har Jacob Raben Greisen indtaget chefkontoret og har siden 1. februar været cheflæge.

Han er glad for den nye titel og jobområdet, der udover afdelingen i Vejle også gør ham til chef for anæstesien på sygehuset i Middelfart, herunder smertecentret.

»Jeg er glad for at have fået stillingen. Jeg kender allerede det daglige arbejde, medarbejderne på afdelingen, og de kollegaer, vi samarbejder med. Og det tiltalte mig i en sådan grad, at jeg gerne ville være leder for hele afdelingen,« siger Jacob Raben Greisen i en pressemeddelelse.

58-årige Jacob Raben Greisen er kandidat i medicin fra Aarhus Universitet i 1993, og han har gennem 20 år været tilknyttet Aarhus Universitetshospital. Og han kender hospitalet i forvejen, for han var tidligt i karrieren i en kort periode ansat på Anæstesiologisk Afdeling i Vejle.

»Jeg synes enormt godt om sygehuset. Jeg kan godt lide Sygehus Lillebælts værdier, og vi har et godt og respektfyldt samarbejde på tværs i hele huset,« siger han.

Han fremhæver, at et vigtigt fokusområde i jobbet som cheflæge vil være arbejdet med at rekruttere nye speciallæger i anæstesi, som sygehuse i hele landet i stigende grad mangler.

»Jeg vil gerne medvirke til at skabe en afdeling her i Vejle, som kolleger gerne vil søge til, fordi der er en høj faglighed, fordi der er højt til loftet, og fordi der er sjovt og godt at være. Og som leder er jeg meget optaget af, at medarbejdere kan komme til orde og opleve, at deres gode idéer bliver til noget,« siger han.

Jacob Raben Greisen forsvarede i 2001 en ph.d. om metaboliske konsekvenser af akutte smerter og har de seneste to årtier specialiseret sig i anæstesi til hjerte- og lungekirurgi herunder hjertetransplantationer og andre avancerede behandlinger af patienter med lunge- og hjertesvigt.

Privat bor Jacob Raben Greisen i Aarhus sammen med sin hustru, der også er læge. Sammen har de en søn på 27 år og en datter på 23 år. Fritiden foregår gerne i løbesko eller cykelsadlen, ligesom han er glad for at gå ture med hustruen – gerne i naturen ved deres sommerhus i Ajstrup Strand.