Hvordan trækker man flere ressourcer ud af en børne- og ungdomspsykiatri, der består af for få læger og for lange ventetider? Et af svarene er ifølge Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) at brede opgaverne i psykiatrien ud på flere faggrupper. Parterne har derfor indgået en ny aftale, der fra 1. april i år blandt andet indebærer, at særligt uddannet klinikpersonale ligesom på sygehusene hos de praktiserende børne- og ungdomspsykiatere i det nære sundhedsvæsen kan bidrage til udredning...