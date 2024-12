De fleste danskere er vant til at gå ind på sundhed.dk, når de skal finde deres sundhedsoplysninger som laboratoriesvar eller aftaler med lægen. Men fremover bliver der endnu flere oplysninger at hente. Fra og med den indeværende uge begynder de praktiserende speciallæger også at dele sundhedsoplysninger fra patienternes besøg på sundhed.dk. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Dermed kan sygehuslæger og praktiserende læger, hvad speciallægen har fortalt patienten, eftersom oplysningerne nu sendes struktureret ind. Dertil undgår sygehusene at skulle...