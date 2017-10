Svært at vippe Astman af pinden

Ved seneste valg blev det tæt. Det endte med en sejr på 21-20 til Ulla Astman (S), da rød blok kunne samle 50,9 pct. af stemmerne, og Socialdemokratiet sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten pegede på hende som formand.

Ulla Astman går igen i år efter at genvinde formandsstolen for at kunne tage fire år mere i spidsen for Nordjylland, og måske endda også fire år på formandsposten for Danske Regioner, hvor hun er en oplagt kandidat, hvis der kommer rødt flertal i de fem regioner.

Men først skal hun vinde i Nordjylland.

Ulla Astman er et kendt ansigt i Nordjylland og har været regionsformand siden 2007, hvor hun overtog posten fra partifællen Orla Hav, der blev valgt ind i Folketinget. Hun fik 48.998 personlige stemmer ved regionsvalget i 2013, hvilket svarede til 14,7 pct. af alle stemmerne i Nordjylland. Hun var den politiker, der fik flest personlige i forhold til det samlede antal stemmer i opstillingsregionen.

Konkurrenten til formandsposten i Region Nordjylland er Venstres Lone Sondrup, der er ny spidskandidat for Venstre. Den tidligere spidskandidat Jess V. Laursen stiller fortsat op, men han har meldt ud, at han ikke ønsker at være partiets spidskandidat ved dette valg.

Lone Sondrup blev valgt ind i regionsrådet for første gang i 2013 og er derudover landmand. Hun har politisk erfaring fra sin tid som byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune, hvor hun sad i 2005-2014. Hun er et noget mere ukendt ansigt end Ulla Astman, og derfor kræver en sejr til hende, at hun får stor opbakning fra andre partier.

Mangel på praksislæger

Noget, de to kandidater kommer til at skulle diskutere i valgkampen, er lægemanglen i regionen, herunder specifikt praktiserende læger. Tal fra PLO viser, at der i Region Nordjylland i gennemsnit er 5,2 praktiserende læger pr. 10.000 indbygger, hvilket på landsplan er det laveste antal læger pr. indbygger. Samtidig er det den region, der har den højeste andel læger, der er ansat i udbuds- og regionsklinikker. Det gælder for 8,8 pct. af lægerne, hvilket er langt over landsgennemsnittet på 1,6 pct.

Region Nordjylland har et stort problem, og ligegyldigt hvem der bliver valgt som formand, bliver rekruttering af læger sammen med psykiatriområdet noget, som kommer til at fylde i den kommende valgperiode.

Meningsmåling peger på Astman

Fem nye partier har meldt sig ind i kampen om at komme med i regionsrådet i Nordjylland. Det gælder: Alternativet, Nationalpartiet, Nye Borgerlige, Retsforbundet og Social Fælles Liste. I en nylig måling fra Nordjyske var det kun Alternativet, der blev spået at komme i regionsrådet med et enkelt mandat.

Samme måling viste – dog med stor usikkerhed – at hvis de samme partier støtter op om Ulla Astman som i 2013, står den gruppe til at få 52,6 pct. af stemmerne.

»Ulla (Astman red.) er meget populær, og det bliver måske svært at slå hende af pinden, men vi vil gøre, hvad vi kan, for at det lykkes,« sagde Lone Sondrup til TV2 Nord for næsten et år siden, efter at hun blev valgt som Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget.

Det bliver meget svært for Lone Sondrup at erobre posten, og det bedste bud på Nordjyllands førstedame efter valget 21. november er da også Ulla Astman.