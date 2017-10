ANALYSE. Bliver det Venstres Jacob Jensen, Socialdemokratiets Heino Knudsen eller måske Dansk Folkepartis Peter Jacobsen, der fremover skal stå i spidsen for Region Sjælland? Regionsrådsformand Jens Stenbæks afgang åbner op for flere mulige konstellationer. Og der er nok af opgaver at tage fat på, ikke mindst lægemangel.

Jens Stenbæk (V) fik kun én periode som regionsrådsformand for Region Sjælland. I december meddelte han overraskende, at han ikke genopstillede til posten ved det kommende regionsrådsvalg, og pegede samtidig på folketingsmedlem og finansordfører Jacob Jensen som sit bud på en kommende regionsrådsformand. Jacob Jensen er efterfølgende udpeget som Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget. Over for ham står Socialdemokratiets Heino Knudsen, der har politisk erfaring som byrådsmedlem og medlem af regionsrådet.

Medmindre den nuværende mandatfordeling mellem Venstre og Socialdemokratiet forskydes væsentligt ved regionsrådsvalget, vil tungen på vægtskålen med stor sandsynlighed sidde i munden på Dansk Folkepartis spidskandidat Peter Jacobsen. Dansk Folkeparti står traditionelt stærkt i regionen, hvor Pia Kjærsgaard som opstillet til Folketinget i Kalundborgkredsen har høstet store personlige stemmetal ved de seneste valg.

Mangel på speciallæger til regionens sygehuse, og til at fylde hullerne i en stadig mere tyndt bemandet almen praksis, fylder meget på den politiske dagsorden til regionsrådsvalget. Problemerne med at sikre det nødvendige antal læger til regionen giver sig bl.a. udslag i, at det ikke længere er muligt at opretholde lægebemandede skadestuer døgnet rundt på sygehusene i regionens to største byer Roskilde og Næstved, at regionen har måttet påtage sig driften af lægepraksis flere steder, og at to tredjedele af regionens praktiserende læger har lukket for tilgang af nye patienter. Bemandingssituationen – 50 færre praktiserende læger i regionen end for ti år siden – og et generelt stigende arbejdspres blandt regionens praktiserende læger har for nylig betydet, at PLO i Region Sjælland har foreslået at lukke lægevagtordningen i fem byer, for på den måde at kunne aflaste de tilbageværende praktiserende lægers arbejdsbyrde. Det forslag afviser både Venstres og Socialdemokratiets spidskandidater dog indtil videre. Uenigheden mellem de to partiers spidskandidater går her på, om bemandingen af lægevagterne kan løses internt i regionen, eller om det kræver nationale initiativer.

I et forsøg på at imødegå lægemanglen i regionen blev der som en del af budgetaftalen for 2018 meldt ud, at regionen vil etablere et klinisk institut sammen med Københavns Universitet, som skal stå for et pilotforsøg med en kandidatuddannelse til læge. Pilotforsøget skal målrettes Region Sjællands særlige udfordringer i forhold til indhold og optag og være forankret fysisk i regionen. Indtil videre er initiativet dog strandet i Uddannelses- og Forskningsministeriet, som skal kortlægge fordelingen af studiepladser på landets medicinstudier, så de bedst muligt matcher behovet i de enkelte regioner.

Få dage efter regionsrådsvalget 21. november, nærmere bestemt lørdag 25. november, overgår samtlige hospitaler i Region Sjælland på én gang til det nye it-system Sundhedsplatformen. Både det nyvalgte regionsråd og en stor del af de ansatte på hospitalerne vil formodentlig krydse både fingre og andre yderekstremiteter i håbet om at undgå større nedbrud og betydelige nedgange i produktiviteten. Belært af erfaringerne fra Region Hovedstaden har regionsrådspolitikerne i Region Sjælland afsat 110 mio. kr. på budgettet for 2018, som bl.a. skal kunne bruges til at rekruttere medarbejdere med specifikt kendskab til Sundhedsplatformen. Koncernledelsen og den politiske ledelse i regionen har de senere måneder udfoldet store anstrengelser for at berolige både borgere og sundhedspersonale med, at overgangen til Sundhedsplatformen vil gå glat. Og den afgående sundhedsdirektør Lars Onsberg Henriksen har på regionalt tv forsikret seerne om, at han ikke tror, at overgangen til Sundhedsplatformen vil kunne mærkes blandt patienterne. Levedygtigheden af det udsagn vil det kommende regionsråd blive konfronteret med, når de sætter sig sammen ved årsskiftet.