Når børn bliver født døve, kan årsagen være genetisk. Det betyder også, at medfødt døvhed er et interessant mål for udviklere af genterapier. I løbet af det seneste år er der da også sket kvantespring inden for genetisk behandling af medfødt døvhed, og flere børn, der aldrig har kunnet høre før, kan nu pludselig netop det. Lægemiddelfirmaet Regeneron har som eksempel udviklet genterapien DM-OTO, hvormed de har fået to døvfødte børn til at kunne høre. Eli Lilly har udviklet AK-OTOF-genterapien...