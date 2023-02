Selvom kvaliteten af operation for brok generelt er høj på landets afdelinger, er der ifølge styregruppen for Dansk Herniedatabase alligevel grund til bekymring. COVID-19, sygeplejestrejke og personalemangel har nemlig sat sine spor på behandlingen af navle- og arbrok i 2021. Det konkluderer styregruppen i seneste årsrapport. Styregruppen finder det særligt bekymrende, at antallet af de mere komplekse operationer som store incisionalhernier på ≥ 10 cm i tværdiameter er halveret over de seneste tre perioder. Samtidig er den postoperative indlæggelsestid fordoblet....