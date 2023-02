Patienter, der modtager lyskebrokkirurgi i Danmark, bliver behandlet på internationalt set højt niveau. Den gode nyhed konkluderer styregruppen bag Dansk Herniedatabase i årsrapporten med data for patienter opereret i 2021. 2021 er også et år, hvor man kan se, hvordan COVID-19-pandemien og dens eftervirkninger i den grad har præget operation for lyskebrok, hvor flere operationer er rykket til privathospitaler. I 2019 blev der lavet 8.131 inguinalhernie-operationer på de offentlige hospitaler, mens privathospitalerne stod for 2.255. I 2021 stod det offentlige...