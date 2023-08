Hjernetegn.dk er navnet på et nyt online evidensbaseret støtteværktøj, der skal hjælpe praktiserende læger, pædiatere og øjenlæger med at udrede hjernetumorer hos børn og unge. Værktøjet er tilgængeligt fra 23. august 2023. Min frygt er, at læger i almen praksis kommer til at overse de mest almindelige sygdomme, hvis de følger manualen Bolette Friderichsen, formand, DSAM Målet er at sænke tiden fra patientens første konsultation til diagnosen er stillet fra 11 til 4 uger, fortæller René Mathiasen, der er klinisk...