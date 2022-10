Mød de syv læger, der stiller op til Folketingsvalget 2022

Kristjar Skajaa stiller op for Enhedslisten i Østjyllands Storkreds. Han er tidligere cheflæge på Aarhus Universitetshospital Skejby og leder for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Læs interviewet med ham her.

Ulf Helgstrand stiller op for Moderaterne i Nordsjællands Storkreds. Han er dr.med. og speciallæge i kirurgi og har tidligere været overlæge på Rigshospitalet. Læs interviewet med ham her.

Ulrich Fredberg stiller op for Venstre i Vestjyllands Storkreds. Han er speciallæge i reumatologi og hæmatologi. Læs interviewet med ham her.

Monika Rubin stiller op for Moderaterne i Københavns Omegn. Hun er læge og ph.d.-studerende på Herlev Hospital. Læs interviewet med hende her.

Philip Sperling stiller op for Venstre i Nordjyllands Storkreds. Han er læge og ph.d.-studerende på Aalborg Universitetshospital. Læs interviewet med ham her.

Charlotte Green stiller op for Det Konservative Folkeparti i Østjyllands Storkreds. Hun er speciallæge i kirurgi og akutmedicin. Læs interviewet med hende her.

Joachim Hoffmann-Petersen stiller op for Det Konservative Folkeparti i Fyns Storkreds. Han er speciallæge i anæstesi og intensiv terapi. Læs interviewet med ham her.