PLO-formand: Manglende aftaler om differentiering er Danske Regioners ansvar

Kritikken skyder helt ved siden af, når Bo Libergren (V) giver PLO’s manglende samarbejdsiver skylden for, at et nyt lovindgreb nu truer med at fastsætte patientantallet over hovedet på almen praksis. Det mener PLO’s formand, som i stedet kritiserer Danske Regioner for at have nølet sit ansvar for lægedækningen.