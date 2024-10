»Novo Nordisk er langt foran i Danmark. Eli Lilly kommer for sent med Mounjaro, fordi vi læger allerede er vant til at udskrive Wegovy, og patienterne har vænnet sig til at bruge det.« Sådan lyder meldingen fra Maria Krüger, medicin- og it-ordfører i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), efter at det nu er officielt, at medicinalfirmaet Eli Lilly i denne uge lancerer diabetes- og vægttabsmidlet Mounjaro i Danmark. »De nuværende behandlingsmuligheder for personer med svær overvægt er begrænsede, og...