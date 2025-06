CHICAGO. Det er muligt at presse et endnu større vægttab ud af behandlingen med Wegovy ved at skrue endnu højere op for dosis end det, der er godkendt i dag. Det viser et nyt studie, der er offentliggjort her i weekenden på årskongressen for American Diabetes Association (ADA). Studiet (fase 3-studiet STEP UP) viser, at det er muligt med en dosis på 7,2 mg Wegovy, altså det tredobbelte af den nu godkendte dosis på 2,4 mg, at få vægttabet over...