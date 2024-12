Digitalieringsministeriet har mandag formiddag præsenteret fire initiativer, som skal være med til at fremme brugen af kunstig intelligens i Danmark. Ambitionen er, at Danmark skal være verdensførende inden for kunstig intelligens i den offentlige sektor. Det skriver Digitalieringsministeriet i en pressemeddelelse. De konkrete initiativer er at lave en taskforce for kunstig intelligens, som er etableret i samarbejde med KL og Danske Regioner, der skal rulle kunstig intelligensløsninger ud i den offentlige sektor i stor skala, et nyt center for kunstig...