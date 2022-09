Ledende overlæge mener, berøringsangst er en hæmsko: Kliniske forsøg er ren win-win-win

Når patienter indgår i kliniske forsøg med lægemidler, betaler firmaerne bag lægemidlerne typisk for medicinen under forsøgene. Derfor kan der være millioner af kroner at hente, hvis sundhedsvæsenet i højere grad ser kliniske forsøg med lægemidler som en måde at spare penge på, siger forsker og ledende overlæge. Klinisk forskning er ikke bare gavnligt for patienter, der får adgang til de nyeste former for behandling, det er også gavnligt for økonomien.