Skolemad og håndværkerfradrag var de punkter, der blev fremhævet, da Finansloven for 2025 blev præsenteret fredag formiddag. »Den her finanslov er mere end tal og budgetter. Vi prioriterer nemlig de områder, som har mest betydning for danskerne: Velfærd, grøn omstilling og tryghed. Det er vores mål, at finansloven for næste år får en meget konkret og positiv effekt for danskernes hverdag,« siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse. Regeringen har sammen med Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre lavet finanslovsaftalen....