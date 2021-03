En kometkarriere nåede et nyt niveau, da Tine Jess 1. marts som leder kunne slå dørene op for et nyt grundforskningscenter i kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Her får hun mulighed for at fusionere sine to karrierespor.

Tine Jess er endelig faldet til ro. Forskeren og lederen i hende har fundet et fælles hjem som leder for det nye grundforskningscenter i kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT), der er tilknyttet Aalborg Universitet.

»Jeg føler en utrolig ro og kæmpe glæde ved at skulle i gang med det her projekt. For første gang føler jeg, at jeg har mulighed for at kombinere alle mine drømme,« siger Tine Jess.

Der har ellers ikke været meget ro på karrierefronten for den 46-årige læge, der fik sit forskningsmæssige gennembrud med en doktordisputats om risikoen for kolorektal cancer ved inflammatorisk tarmsygdom, da hun var 33 år og blev professor som 39-årig. Fuld fart fremad på flere fronter.

»Jeg har indtil nu egentlig haft to parallelle karriereforløb i ledelse og forskning, selvom de har været flettet ind i hinanden,« siger Tine Jess.

En drøm, der går i opfyldelse

Tine Jess var som 30-årig med til at opbygge den epidemiologiske afdeling på Novo Nordisk, hvilket ‘triggede både ledelses- og entrepenørgenet’ i hende. Senere startede hun, med en millionbevilling til forskning i kronisk inflammation fra Det Frie Forskningsråd, en forskergruppe på Statens Serum Institut. Og i 2016-2019 fusionerede hun de epidemiologiske miljøer i Region Hovedstaden som ledende overlæge og senere centerchef for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Men som en anden guldlok var der ikke noget af det, der var det helt rigtige, og i 2019 vendte Tine Jess tilbage til SSI for at hellige sig forskningen og søge om et grundforskningscenter.

»Min drøm er at forene mine ledelsesmæssige kompetencer med den forskning, jeg altid har brændt for, for derved at kunne gøre den største forskel. Den drøm er gået i opfyldelse med bevillingen fra Danmarks Grundforskningsfond,« siger hun.

Grundforskningscenteret, der åbnede 1. marts, består af seks forskellige partnere, der sidder med hver deres forskningsgruppe på Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Statens Serum Institut, Region Hovedstaden og Københavns Universitet. I alt 30 læger, biologer og biostatistikere er indtil videre med, men rekrutteringen er stadig i gang.

Hjertebarn født af faglighed

I næsten halvandet år har Tine Jess haft bevillingen på plads til det nye grundforskningscenter, og hun føler sig mere end klar.

»Jeg synes, at vi har ventet længe nok, og vi glæder os usigeligt til at komme i gang,« siger Tine Jess.

Vi kommer til at blive en magnet for udenlandske forskere, og den samlede arbejdskraft kommer til at blive betydelig Tine Jess, leder af grundforskningscenteret PREDICT, Aalborg Universitet, København

Hun er fuld af ærefrygt og begejstring, og som de fleste andre læger er hun optændt af et brændende ønske om at gøre en forskel for en patientgruppe, hvis sygdomme ofte er både stigmatiserende og uforståelige.

»Der er ingen tvivl om, at jeg elsker ledelse og at skabe ting og at få folk til at vokse. Det har været en gave både at skabe nye miljøer og at fusionere allerede eksisterende miljøer. Men samtidig har jeg en forskningsfaglighed, der er mit hjertebarn,« siger hun.

Det er den faglighed, der har født og næret ønsket om at oprette et grundforskningscenter for kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Navnet bag fagligheden skal hjælpe med at sætte det på det internationale landkort, og med mere end 150 publicerede videnskabelige artikler og en række internationale tillidsposter kender de godt Tine Jess ude i verden. Det kendskab skal hun sætte i spil for at skabe samarbejder med Harvard, Mayo Clinic og andre førende universiteter i verden.

Den store danske fordel

Fordi vi i Danmark har så gode registre, der indsamler sundhedsdata bundet op på CPR-numre, får Tine Jess og PREDICT en unik mulighed for at forske i, hvornår kroniske inflammatoriske tarmsygdomme opstår i et livsforløb, hvordan sygdommene forløber, og hvorfor mange ender med operation eller medicin samt mange af de andre ubesvarede spørgsmål.

»Med vores guldmine af data i Danmark kan vi se på sygdomsudvikling, detaljerede sygdomsforløb og medicinering, og i kombination med biologiske data fra vores biobanker giver det unikke muligheder. Ideen med centeret er at skabe datasynkronisering mellem biologi og patientforløb, og en lignende ressource findes ikke noget andet sted i verden,« siger Tine Jess.

Og det er netop registerforskning, der har været centralt for Tine Jess’ karriere indtil videre, der skal komme 50.000 danske og millioner af internationale patienter med kroniske inflammatoriske tarmsygdomme til gavn med det nye grundforskningscenter.

Biologisk materiale som blodprøver og vævsprøver giver mulighed for at forske i, hvornår sygdommene opstår, fordi Danmarks Nationale Biobank giver mulighed for at kigge på biologien i tiden før diagnosen. Biologisk materiale giver også mulighed for at forske i genetikken bag de meget varierende sygdomsforløb og dermed danne grundlag for personlig medicin.

Hovedopgaven er at skabe en ressource, der principielt giver uendelige muligheder for forskning, og så at ekspandere derfra Tine Jess, leder af grundforskningscenteret PREDICT, Aalborg Universitet, København

Muligheden for at forske i så detaljerede data skal blandt andet være med til at tiltrække udenlandske forskere og talenter til grundforskningscenteret.

»Vi kommer til at blive en magnet for udenlandske forskere, og den samlede arbejdskraft kommer til at blive betydelig. Det kommer til at højne forskningsniveauet i Danmark, og det vil være til gavn for patienter i hele verden,« siger Tine Jess.

Drømme for fremtiden

I dag er der ikke ret mange svar at tilbyde til nydiagnosticerede patienter, der bekymret spørger til, hvordan deres fremtid med kronisk inflammatorisk tarmsygdom ser ud. Det håber Tine Jess at kunne ændre på.

»Jeg tror, at vores arbejde kommer til at betyde, at vi på basis af kliniske og biologiske karakteristika kan fortælle en nydiagnosticeret patient, om vedkommende får et mildt eller svært sygdomsforløb. Og at vi vil blive bedre til at sætte ind med den rigtige behandling fra start,« siger Tine Jess.

Hun føler et stort ansvar med en pose af skatteborgernes penge mellem hænderne, og hun er fast besluttet på at rykke afgørende på forståelsen af sygdommene og behandlingen. Bevillingen på 68,5 mio. kr. løber over de næste seks år med mulighed for at søge om forlængelse i yderligere fire.

»Om seks år tror jeg, at vi har øget forståelsen for, hvorfor og hvornår sygdommen opstår, og at vi har præsteret at hjælpe rigtig mange mennesker på verdensplan til at få en mere optimal behandling. Og så har vi bidraget med viden, der betyder, at det bliver muligt i højere grad at skræddersy behandlingen til den enkelte patient,« siger Tine Jess.

Ambitiøs uden at jage mål

Normalt siger man, at en videnskabelig artikel koster en halv mio. kr. at lave inden for Tine Jess’ felt, forklarer hun. Men ved at samle en større forskningsgruppe, der kan inspirere og bruge de samme data, opstår der en synergi, som er svær at kvantificere. Tine Jess er heller ikke meget for at opsætte talmæssige målsætninger.

»Jeg kaster mig ud i ting og tror på, at de lykkes, så som person har jeg aldrig sat den slags mål. Hver dag gælder det om at skabe det bedste. Jeg har ikke lavet strategier for, hvor meget vi skal publicere, for jeg mener, at antallet af publikationer er en farlig målestok. Det handler om kvaliteten af den forskning, vi laver,« siger Tine Jess og fortsætter:

»Jeg er da sikker på, at vi kommer til lave hundredvis af publikationer over de næste seks år. Vi skal lave masser af god forskning i allerhøjeste internationale klasse, der bliver publiceret i de bedste internationale tidsskrifter, bliver citeret og optræder i behandlingsguidelines på området.«

Oveni de 68,5 mio. kr. fra bevillingen fra Danmarks Grundforskningsfond kommer der medfinansiering fra Aalborg Universitet, arbejdskraft fra udenlandske forskere samt eksterne midler søgt af centerets forskere, hvilket tilsammen betyder betydelige ressourcer.

»Hovedopgaven er at skabe en ressource, der principielt giver uendelige muligheder for forskning, og så at ekspandere derfra,« siger Tine Jess.

Tine Jess, 46 år 2002: Cand.med. fra Københavns Universitet

2004: Forsker ved Mayo Clinic, USA

2008: Dr.med. fra Københavns Universitet på en afhandling om risikoen for kolorektal cancer ved inflammatorisk tarmsygdom

2011: Hædersmedalje fra Selskab for Teoretisk og Anvendt Terapi

2012-2017: Medlem af Det Unge Akademi i Det Kgl. Videnskabernes Selskab

2013: Professor ved Aalborg Universitet

2013: UNESCO’s For Women in Science Award

2013: United European Gastroenterology Award

2011-2016: Bestyrelsesmedlem og formand for den epidemiologiske komite i European Crohn Colitis Organization

2018: Bestyrelsesmedlem i Selskab for Teoretisk og Anvendt Terapi

2019: Professor ved Københavns Universitet

2019: InnoWoman for Innovationsfonden

2016-2019: Ledende overlæge, senere centerchef, for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden

2020: Leder af Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut

2021: Leder af grundforskningscenteret PREDICT, Aalborg Universitet, København Bor sammen med Peter C. Kjærgaard, der er direktør for Statens Naturhistoriske Museum, i en villa i Hellerup. Tilsammen har de fem børn i alderen 11-26 år. Fristedet befinder sig i Rågeleje, hvor familien har sommerhus.