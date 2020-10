Dronningen uddeler priser til rutineret gigtforsker og ungt forskningstalent

H.M. Dronningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris til Aarhus-gigtforsker og et særligt forskningsstipendium til et ungt forsknings-talent. Priserne skal anerkende godt arbejde og inspirere unge forskere til at kaste sig over arbejde med gigtsygdomme, siger direktør i Gigtforeningen.