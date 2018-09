Det er en myte, at sundhedsvæsenet er økonomisk forkælet – faktisk er virkeligheden langt fra det billede af enorm vækst, som Noa Redington forsøger at tegne. Men vi kan håbe, at hans forventning om et »bombardement af sundhedsmilliarder« kommer til at ske.

De fleste af os, der har vores daglige gang i sundhedsvæsenet, oplever jævnligt, hvordan sundhedsvæsenet er presset økonomisk. Det kommer bl.a. til udtryk i form af stigende arbejdspres, sparerunder og overbelægning. Men der lader til at være håb forude.

I Politiken 9. september kunne man læse et indlæg fra Noa Redington, som er tidligere særlig rådgiver for tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Han giver det råd, at man skal søge dækning, fordi »vi bliver bombarderet sundhedsmilliarder«. Man må forstå, at »den store vinder af folketingsvalget er det danske sundhedsvæsen«, og desuden giver Redington udtryk for, at vi i dag bruger flere penge på »jodtabletter, gazebind, sygeplejersker, læger og operationsstuer« end for 10-15 år siden. Flere penge på sundhedsvæsenet, forstås.

Jeg vil starte med stilfærdigt at gøre opmærksom på, at folketingsvalget hverken er afholdt eller udskrevet endnu. Det samme gælder det omtalte bombardement med sundhedsmilliarder – checken med milliarderne er heller ikke udskrevet endnu. Sundhedsvæsenet kan knap holde skindet på næsen, som budgetterne ser ud i dag.

De faktiske forhold i sundhedsvæsenet er sådan, at det er tiltrængt med det bombardement af såkaldte sundhedsmilliarder, som Noa Redington har set i sin krystalkugle. Jeg ved godt, at der florerer en myte om, at sundhedsvæsenet er økonomisk forkælet, men det er netop en myte. Det demografiske træk (flere ældre, som får behov for flere behandlinger og mere pleje) og udviklingen af nye, dyre behandlinger gør, at vi risikerer at stå med et forsømt sundhedsvæsen, hvis ikke der kommer substantielle løft. I dag matcher ressourcerne ikke opgaverne, og kigger vi ind i fremtiden, så tårner opgaverne sig op.

Lad mig komme med nogle eksempler: