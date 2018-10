Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Inden udgangen af 2018 skal arbejdet med at lave nye behandlingsvejledninger for type 2-diabetes, brystkræft og immundefekter gå i gang. Efter nytår kommer turen til behandlingsvejledninger for kræft i æggestokkene, nyrekræft og modermærkekræft. Det skriver Medicinrådet på sin hjemmeside. Medicinrådet inviterede i juli alle interesserede til at komme med forslag til nye behandlingsvejledninger. Der kom 17 […]