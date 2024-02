Medicinalproducenter skal snart være med til at betale for at rense spildevand

En ny aftale mellem EU-Parlamentet og EU-Rådet skal give renere vand i EU. Aftalen medfører, at medicinalproducenter skal være med til at betale for oprensningen. Lif bakker op om et producentansvar, men er skeptisk overfor, at det kun er to industrier, som skal være med til at betale.