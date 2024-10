Snart skal alle medicinalvirksomheder, som leverer ‘kritisk medicin til primærsektoren’, have opbygget et lager af den medicin. Lageret skal være klar senest 1. januar 2025. Det blev besluttet, da Folketinget på trods af omfattende kritik og modstand i juni vedtog en lov, der forpligter medicinalvirksomheder at opbygge lageret. Det er dog muligt at få dispensation for loven, og 1. september blev der åbnet for at indsende ansøgninger. Lægemiddelstyrelsen oplyser, at den har modtaget 60 ansøgninger om dispensation per 21. oktober....