Topnyhederne fra sidstedagen på årets EASD

Teknologi kan forbedre blodsukkerniveauerne hos gravide med type 1-diabetes, og så er risikoen for at dø af hjertesygdom forhøjet, hvis personer med diabetes har lav muskelmasse. Det var nogle af de store nyheder fra sidste dag på årets kongres for European Association for the Study of Diabetes.