Vigtigt at holde øje med infertilitet hos kvinder med hidradenitis suppurativa

Dansk studie indikerer, at kvinder med hidradenitis suppurativa har højere risiko for infertilitet og dermed har sværere ved at få børn. Man bør være opmærksom på disse patienter, hvis de har givet udtryk for, at de forsøger at få børn, men at det ikke sker af sig selv, siger forsker.