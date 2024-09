Usædvanlig sag om interessekonflikt: Tidligere ESC-præsident modtog en halv milliard kroner

TV2-dokumentar afslører, at den tidligere præsident for de europæiske kardiologer, Kim Fox, modtog flere hundrede millioner kroner fra medicinalindustrien for at undersøge effekten af et hjertelægemiddel, som han senere anbefalede i de kliniske retningslinjer. Beløbets størrelse gør sagen usædvanlig, men vi har generelt et stort problem med interessekonflikter inden for de medicinske specialer, siger forsker.