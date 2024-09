Hjertekarsygdom koster EU over 2.000 mia. kr. om året

Dag to på den årlige kongres for European Society of Cardiology bød på blandt andet en udregning af, hvad hjertekarsygdom koster EU om året. Et andet studie viste, at selv metabolisk syndrom kommer med markant forøget risiko for at blive ramt af blodprop i hjernen eller hjertet.