For nogle hjertepatienter og hjertelæger kom en nylig TV2-dokumentar som et chok. I dokumentaren blev det oplyst, at den tidligere formand for European Society of Cardiology, Kim Fox, havde modtaget op imod en halv mia. kr. af en lægemiddelproducent, hvis lægemiddel (Ivabradin) han senere var med til at anbefale i guidelines til patienter med hjertekramper. Det har givetvis påvirket troværdigheden til Ivabradin, ligesom tilliden til guidelines på området har fået et knæk. Herhjemme har formand for Dansk Cardiologisk Selskab (DCS),...