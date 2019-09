Makkerskab har bragt Danmark i verdenseliten

30 års samarbejde. Det kan forskningsleder Flemming Pociot på Steno Diabetes Center og overlæge Jesper Johannesen ved børne- og ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital, se tilbage på. Sammen har de ført den danske udredning og behandling af type 1-diabetes hos børn og unge op i den absolutte verdensliga.

Et frugtbart makkerskab og livslangt venskab bliver sjældent etableret på en dag. Men det skete ikke desto mindre for forskningsleder Flemming Pociot på Steno Diabetes Center og overlæge Jesper Johannesen på børne- og ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital, da de mødte hinanden for første gang i slutningen af 1980’erne. I år fejrer de 30-års jubilæum i deres fælles indsats for at forbedre udredningen og behandlingen af type 1-diabetes hos børn og unge og deler i den anledning gerne deres vigtigste erfaringer og resultater. Ikke alene har de kortlagt de genetiske faktorer, der øger risikoen for, at børn udvikler type 1-diabetes. Sammen har de også været med til at etablere det danske børne- og ungeregister for sygdommen og er aktuelt kommet langt i udviklingen af nye effektive, individualiserede behandlinger.

Foto: Joachim Rode

»Flemming og jeg har samme interesse i at forsøge at blive klogere på, hvad det er, der udløser diabetes hos børn. Hvor Flemming har en god fornemmelse for at finde de nyeste metoder og opspore de internationale projekter, der er interessante at være med i, repræsenterer jeg den største afdeling for diabetesbehandling i Danmark. Dens store patientgrundlag gør det muligt for os at teste, om der er hold i teorierne,« siger Jesper Johannesen.

En heterogen sygdom

Flemming Pociot svarer prompte, da han bliver spurgt, hvorfor de har valgt at bruge hele deres arbejdsliv på børn med 1-diabetes.

»Børn er enormt spændende at arbejde med, specielt, når det drejer sig om en sygdom som type 1-diabetes, der netop typisk opstår i børnealderen,« siger Flemming Pociot. Han pointerer, at man selv hos en 25-årig nydiagnosticeret patient i langt de fleste tilfælde kan påvise, at de allerede i børneårene havde nogle immunologiske forandringer.

»Så skal vi forstå, hvordan type 1-diabetes opstår og udvikler sig, kunne stille diagnosen på et tidligere tidspunkt og udvikle nye effektive behandlingsmuligheder, er vi nødt til at interessere os for børnene. Det er helt afgørende,« siger han.

Flemming Pociot husker sit første møde med sin kollega, som var det i går. Parløbet begyndte at spire, da han som nyuddannet læge i slutningen af 1980’erne rejste hjem fra USA efter at have takket ja til en stilling i klinikken på Steno Diabetes Center i København. Da hans egentlige ambition var at komme til at forske i endokrinologi, faldt han hurtigt i snak med Jesper Johannesen, der som ung medicinstuderende gik og rodede med nogle eksperimentelle genstudier af type 1-diabetes i centrets kælder. Flemming Pociot fik hurtigt involveret sig godt og grundigt ind i det arbejde.

Sammen gennemførte de en lang række af eksperimentelle forsøg og kliniske studier, der kunne kaste lys over sygdommens natur.

Hvor de delte ambitionen om at komme til at forstå sygdommen til bunds, skiftede de med tiden position, så det nu var Johannesen, der kom til at arbejde i klinikken, mens Pociot helligede sig forskningen. Det fik for alvor symbiosen til at bære frugt: I dag får samtlige af de børn og slægtninge, der får stillet diagnosen type 1-diabetes på afdelingen, ikke alene tilbudt at deltage i internationale projekter, men bliver også opmuntret til at deltage i lokale forskningsprojekter fra de to forskeres hånd – projekter, som de har designet til at kunne give børnene og deres familier svar på deres to allermest presserende spørgsmål, nemlig hvordan kommer barnet til i videst muligt omfang selv at kunne producere sin egen insulin, og i hvor høj grad er familiens øvrige medlemmer aktuelt i fare for at udvikle diabetes.

Og det siger patienterne i stor stil ja til, vel vidende at deres deltagelse kan komme både dem selv og andre til gode. De to læger glæder sig over at have kunnet gøre en forskel for så overset en patientgruppe.

»Jeg synes, at det har været berigende at kunne tilbyde familierne og især de diabetesramte børn at være med i vores fælles projekter. Det er noget, der er med til at give dem håb, og som vi alle sammen bliver klogere på, og som i sidste ende skal være med til at gøre behandlingerne bedre,« siger Jesper Johannesen.

Samlede blodprøver i Jylland

De to kolleger kunne med deres valg af forskningsfelt ikke beskyldes for at gøre livet nemt for sig selv. Tværtimod havde de valgt et felt, hvor problemerne stod i kø, da man dengang hverken havde et overblik over, hvor mange familier der var ramt af type 1-diabetes, hvad der karakteriserede dem, og hvilke interventioner eller behandling de hver især ville have gavn af. Så de to kolleger måtte bygge deres fælles platform op fra grunden, og her lagde de hårdt ud med at indsamle blodprøver fra søskende, der havde udviklet type 1-diabetes, over hele landet.

Foto: Joachim Rode

»At indsamle alle de blodprøver var en gigantisk opgave. For det fandt jo sted i begyndelsen af 1990’erne, i færgens tid, før der var broer,« siger Jesper Johannesen og ler.

Han beretter, hvordan han i dagevis kørte ned gennem det mørke Jylland for at indsamle blodprøver, der med deres levende celler var skrøbelige og letforgængelige.

Ad flere omgange måtte han køre prøver ud til lokale lufthavne, hvor Flemming Pociot tog imod og sørgede for, at de blev fløjet sikkert til laboratorierne i København.

»Det var en barsk, men også sjov tid, og så var det enormt givende at møde familierne privat,« fortæller Jesper Johannesen, der skønner, at han dengang tilbagelagde 30.000 km på sine ture rundt i landet.

Enestående register

De mange opslidende kilometer bag rattet kastede dog hurtigt noget godt af sig i form af det enestående danske børne- og unge-register for type 1-diabetes – DANDiabKids – med tilhørende biobank. Registret bliver den dag i dag fortsat fodret med data fra nydiagnosticerede patienter, som dog nu bliver indsamlet sammen med både blodprøver og mere avancerede undersøgelser, som patienten får foretaget på hospitalet. Knap 80 pct. af alle børn og unge, som siden 1997 fik stillet diagnosen type 1-diabetes, har sagt ja til, at deres prøver bliver lagret i biobanken. Det har gjort det muligt for makkerparret at kortlægge, hvilken rolle generne spiller for udviklingen sygdommen.

»Type 1-diabetes opstår, fordi immunsystemet angriber kroppens insulinproducerende celler – betacellerne. De kliniske symptomer kommer i takt med, at betacellerne går til grunde. Og her lykkedes det os at vise, at man ud fra barnets genetik kan se, hvor hurtigt de vil miste deres betacellefunktion, efter at de har fået stillet diagnosen,« siger Flemming Pociot.

Det har givet de to kolleger et fingerpeg om, hvordan man muligvis kan bremse sygdommen.

»Hvis vi kunne finde en måde at styrke netop disse børns betacelleproduktion på, vil vi kunne skubbe sygdomsudbruddet et stykke ud i fremtiden og på sigt forhindre sygdommen i at opstå,« siger han.

Foto: Joachim Rode

At forsøge at forebygge sygdommen på baggrund af genprofiler er endnu kun i sin vorden. Men de to forskere forventer, at de vil få stor betydning for, i hvor høj grad den enkelte patient vil få tilbudt klinisk opfølgning. For da genprofilerne siger noget om, hvor meget insulin det enkelte barn har brug for til at kunne opnå en normal blodsukkerregulering, vil det få afgørende betydning for, hvor tæt klinikkerne får brug for at følge patienten. Hvis en genetisk profil f.eks. afslører, at barnet har svært ved at regulere sit blodsukker, er der behov for at følge barnet tættere i klinikken.

Viser genprofilen til gengæld, at barnet kan klare sig med kun lidt insulin, behøver det ikke at blive fulgt så tæt i klinikken.

»Genprofilerne giver på den måde en helt ny mulighed for at individualisere behandlingen af børnene,« siger Flemming Pociot.

Børn er særligt sårbare

En ting er at have en idé, om hvilke behandlinger der kan hjælpe de forskellige typer af patienter. En helt anden udfordring er at teste, om det rent faktisk er tilfældet. Og her har forskeren og klinikeren virkelig måttet væbne sig med tålmodighed. For når det gælder børn, kan man af hensyn til deres små og sårbare kroppe ikke uden videre prøve nye lægemidler af. I første omgang må man som forsker dokumentere, at midlerne har en gavnlig effekt på voksne.

»Der er ikke lavet ret meget intervention hos børn med type 1-diabetes. Den oplagte behandling er immunsupprimerende behandling, som man er nødt til at prøve af på voksne. Og voksenstudierne har på den front ikke opnået særligt gode resultater,« siger Flemming Pociot. En af de kuldsejlede strategier, som udenlandske forskergrupper har afprøvet på rigtig mange mennesker, gik ud på at reducere specifikke cellers aktivitet i immunresponset med håb om, at det var nok til at kunne få betacellerne til at overleve.

»I begyndelsen så behandlingen ud til at give rigtig god effekt, som desværre siden viste sig at klinge af til ingenting over tid,« siger Flemming Pociot.

Han nævner en anden mislykket strategi, som tog sit udspring i Danmark tilbage i 1980’erne. Den gik ud på at måle effekten på type 1-diabetes af et kræftmiddel, cyclosporin, der jo netop hæmmer immunforsvaret. Effekt var der masser af, for behandlingen gav tydeligvis betacellerne fred og ro, men kræftmidlet var så bivirkningstungt, at det på ingen måde kunne forsvares at flytte patienter, der for deres type 1-diabetes fik insulin, over på det. Så også den tilgang røg ud med badevandet.

blå bog Flemming Pociot, 62 år 2017: Professor, Steno Diabetes Center Copenhagen 2013: Professor, Herlev Hospital 2010: Forskningsleder, Glostrup Hospital 1988: Forskningsleder, Steno Diabetes Center 1984: Cand.med. fra Københavns Universitet

Trenden går lige nu mere i retning af at afprøve behandlinger, der består af en kombination af flere immunsupprimerende stoffer, fortæller Jesper Johannesen. Og den tilgang ser indtil videre mere lovende ud. Kombinerer man en hel stribe immunsupprimerende stoffer i lavere doser, er der gode chancer for at opnå et godt resultat.

»En udfordring ved kombinationsterapierne er, at myndighederne godt vil have, at der også fremskaffes evidens for, at stofferne virker hver for sig. Og derfor må vi først teste dem af enkeltvist. Det er op ad bakke. For det tager enormt lang tid at gennemføre de studier – i bedste fald to år for hvert stof,« siger Flemming Pociot.

Cocktail af antivirale stoffer

En anden vej, som Pociot og Johannesen vurderer har potentiale, går ud på at forsøge at lave en cocktail af antivirale stoffer. Behandlingen springer ud af ideen om, at virus kan være en udløsende faktor i forhold til at drive den immunreaktion, der fører til sygdommen. Den tilgang tror makkerparret så meget på, at de sammen med en norsk forskergruppe har kastet sig ud i et randomiseret og dobbeltblindet forsøg, der tester en specifik antivirusbehandling af på voksne. Patienterne er i fuld gang med at blive indlemmet og får enten den aktive antivirale behandling eller placebo.

Planen er at følge dem i seks måneder.

»Vores formål er at undersøge, om behandlingen kan forlænge den tid, hvor den syge selv kan producere en betydelig mængde insulin. Jo længere tid det kan lade sig gøre, des lettere er det at holde blodsukkeret tættest muligt på normalen,« siger Flemming Pociot.

Endelig har de to forskere en mistanke om, at et gammelt kolesterolsænkende middel kan styrke de syges insulinproducerende celler i en grad, så de bliver mere modstandsdygtige over for immunsystemets angreb. Om det vitterligt er sandt, har de også planer om at undersøge i et kommende studie. Håbet er lysegrønt, efter at det kolesterolsænkende middel i både eksperimentelle studier og dyrestudier har vist sig at have en utrolig gunstig effekt på den insulinproducerende celle.

»I dag har vi en mulighed for at lave flere interventioner, der kan undersøge, om det kan lade sig gøre at holde fast i folks egenproduktion af insulin. Vi har endnu ikke undersøgt, om det kan lade sig gøre, men vi står aktuelt med så meget viden, at vi har en begrundet forestilling om, at vi kan bevare patienternes insulinproduktion et længere stykke tid, end hvad naturen selv lægger op til,« siger Jesper Johannesen.

Har fået snor i djævlen i detaljen

Begge parter oplever, at samarbejdet bliver mere og mere interessant. For i takt med, at de bliver klogere på sygdommen, er værktøjerne til at udforske den med blevet sofistikerede. Det har betydet, at forskerne i dag har fået snor i den djævel, som gemmer sig i detaljerne.

blå bog Jesper Johannesen, 54 år 2017: Forskningslektor, pædiatri, KU 2009: Klinisk lektor pædiatri, KU 2009: Overlæge, Herlev og Gentofte Hospital, børne- og ­ungeafdelingen 2007: Honorary Clinical Fellow, pædiatrisk endokrinologi, ved Children’s Hospital, Westmead, Sydney 2006: Doktorafhandling (Doctor of Medical Science, DMSc)

»Jo mere vi i detaljen ved, hvad der sker, jo flere strenge har vi fået at spille på i arbejdet med at løfte kroppens evne til at producere insulin,« siger han. Som et eksempel nævner han DIVID-studiet, der takket være nye teknologier påviste, at visse tarmvira øger risikoen for at udvikle type 1-diabetes. Det havde man tidligere været ude af stand til. Påvisningen af viraene åbnede en helt ny vej i behandlingen, der går ud på at uskadeliggøre viraene.

»Grunden til, at Flemming og jeg med tiden er blevet mere modige i vores forskning, er, at der ligger større viden bag. Og den viden er muliggjort af de nye teknikker, som bliver taget i brug i den forskning, vi arbejder med. Så selv om samarbejdet er vedblevet med at være lige dele klinisk og basalforskning, så har begge fronter rykket sig vældig meget i løbet af de 30 år. Det åbner døren for helt nye former for forskning,« siger Jesper Johannesen.

Det, som de to kolleger og nære venner aktuelt er virkelig optagede af, er at udvikle interventioner for den gruppe af raske børn, der er i højrisiko for at udvikle type 1-diabetes.

»Det, vi aktuelt ser på, er, hvor tidligt vi kan igangsætte interventionerne uden at risikere, at børnene får svære bivirkninger af medicinen. Vi skal ikke ud i at behandle raske mennesker, men det ville være fantastisk, hvis vi kunne stoppe sygdommen, inden den overhovedet er opstået,« pointerer Flemming Pociot.