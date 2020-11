Dansk-svensk forskning i årsagerne til type 1-diabetes tildelt 7,5 mio. kr.

I januar begyndte et nyt forskningssamarbejde, DiaUnion, som har til formål at etablere et screeningsprogram for type 1-diabetes rettet mod danske og svenske børn. Projektet modtager nu yderligere 7,5 mio. kr. i støtte.