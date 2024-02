Større inddragelse af pårørende, fællesskab med ligesindede, større fokus på palliation og tidlige samtaler med lægen om patientens ønsker til behandling og døden. Det er nogle af de anbefalinger, Region Hovedstadens har lavet for en værdig sidste tid. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. Anbefalingerne er blevet til, efter at ​​Region Hovedstaden har inviteret patienter og pårørende ind i et politisk nedsat opgaveudvalg for at drøfte, hvordan regionen kan skabe bedre rammer for de ældste patienter og deres pårørende....