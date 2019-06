Socialdemokraten Magnus Heunicke er ny sundhedsminister.

44-årige Heunicke har siddet i Folketinget siden 2005 og var politisk ordfører fra 2011 indtil 2014, hvor han blev transportminister. En post, han bestred frem til regeringsskiftet i 2015.

Før det har han blandt andet været velfærdsordfører og kommunalordfører.

Han er født i Næstved og er søn af den tidligere socialdemokratiske Næstved-borgmester Henning Jensen og gift med tidligere Kvinfo-direktør Nina Groes.

På Twitter kalder Magnus Heunicke selv posten for en »spændende opgave«, mens han på Facebook supplerer med at kalde sundhedsområdet for »kronjuvelen i vores velfærdssamfund«.

»Tusind tak for tilliden,« tilføjer han, efterfulgt af en hjerte-emoji. »Den vil jeg arbejde hver eneste dag for at leve op til.«

Magnus Heunicke har med mellemrum blandet sig i den sundhedspolitiske debat, typisk i forhold til forholdene på Sjælland, hvor han er valgt.

Det skete blandt andet i efteråret 2018, hvor der var udsigt til fyringer i Region Sjælland.

»Jeg vil indkalde sundhedsministeren i et samråd. Hun må simpelthen forklare, hvordan det kan været, at vi siger, vi har en regering, der kæmpet for velfærd og sundhed, og så er der så store nedskæringer og direkte fyringer i noget så vigtigt, som vores sundhedssystem,« sagde han ved den lejlighed til TV2 Øst og krævede i samme omgang, at daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kom med en »konkret hjælpepakke til Region Sjælland«.

I Altingets kandidatdatabase frem mod Folketingsvalget nævnte han selv et stop for velfærdsbesparelser som en af sine tre mærkesager.

»Der løbes alt for stærkt i vores velfærdssamfund. Medarbejdere er ved at segne under besparelser og dårlige normeringer i børnehaver, skoler, ældrepleje og i vores sundhedssektor. Lad os sætte en stopper for de årlige nedskæringer,« skriver han i sin valgprofil.

I Altingets kandidattest erklærer han sig samtidig »helt enig« i, at afgiften på cigaretter skal sættes op, og »overvejende enig« i, at privathospitaler i højere grad skal udføre opgaver for det offentlige sundhedsvæsen.

»Vi skal sikre, at vi får mest mulig sundhed for pengene. Her er et velfungerende offentligt sundhedsvæsen krumtappen, men privathospitaler kan hjælpe, når f.eks. udredningsgarantien på en måned skal overholdes,« skriver den tiltrædende socialdemokratiske sundhedsminister i sin besvarelse.

Magnus Heunicke er uddannet journalist og har tidligere arbejdet for DR, blandt andet på Christiansborg og som trafikvært på P4 Sjælland.

Posten som ældreminister, som Thyra Frank (LA) har bestridt, videreføres ikke. Sundhedsministeriet vil således gå fra to ministre til én.

Blå bog: Magnus Heunicke

født 28. januar 1975 i Næstved