Magnus Heunicke: »En ventetid på 22 måneder er selvfølgelig ikke i orden«

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil have ventetiden på 22 måneder for behandlingen af ikke-EU-lægers uddannelse nedbragt hurtigst muligt. Dog uden at nævne hvordan. Venstre efterlyser en fast track-procedure, eksempelvis på landebasis.