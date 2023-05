Godt 3,1 mio. kr. Det har det kostet Region Midtjylland at få gennemført den række af eksterne rapporter og analyser, som har været nødvendige i kølvandet på amputationssagen fra sidste år og kræftsagen i år. Det viser en aktindsigt i regionens udgifter, som Dagens Medicin har bedt om. Amputationssagen begyndte at rulle i slutningen af april 2022, da en analyse af karkirurgien i Region Midtjylland viste, at en række patienter årligt havde fået for sen behandling for blodprop eller åreforkalkning...