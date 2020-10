Lungemedicinere kortlægger ­senfølger af COVID-19

Med en relativt kort historik er der meget lægeviden­skaben endnu ikke ved om COVID-19 og dens senfølger. På Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, følger de systematisk op på alle patienter, som har oplevet forandringer i lungerne eller haft behov for ilt under deres sygdomsforløb i håb om at blive klogere på virussen.