Fælles forskningsfokus danner baggrund for idéen om kombineret klinik

Det er ikke tilfældigt, at Jesper Rømhild ­Davidsen og ­Torkell Ellingsen har udklækket idéen til en ­lunge-gigtklinik på Odense Universitetshospital. De to læger deler en interesse for forskning i inflammation, som ofte er ­medvirkende årsag til sygdom hos deres fælles patientgruppe.