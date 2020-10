Lunge- og gigtlæger i Odense vil gå sammen i fælles indsats

Mange patienter med autoimmune gigtlidelser diagnosticeres også med sygdomme i lungerne og vice versa. Med en ny murstensløs klinik vil to læger på OUH nu forsøge at skabe en bedre fælles indsats for patientgruppen, som har en høj overdødelighed.