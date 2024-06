Triglycerider sladrer om risiko for kroniske fodsår hos personer med diabetes

Nyt dansk studie viser, at koncentrationen af triglycerider i en prøve fra fodsår hos personer med diabetes kan bestemme risikoen for, om fodsåret ender med at blive kronisk eller går i sig selv. Det kan gøre det lettere at planlægge behandlingen, hvis man på forhånd ved, at en person med diabetes har høj risiko for at udvikle kroniske fodsår, siger forsker.