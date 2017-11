Lyttende, konstruktiv, vidende og utrolig arbejdsom. Det er nogle af de ord, som flere af kollegaerne og samarbejdspartnerne sætter på praktiserende læge og professor Frede Olesen. Han har i hele sin karriere arbejdet for at gøre almen praksis til et respekteret speciale, som skal være en værdifuld del af det samlede sundhedsvæsen. Han har adskillige formandsposter bag sig, hvor nogle af dem tæller Kræftens Bekæmpelse og Dansk Selskab for Almen Medicin samt været den første præsident for det europæsiske selskab for almen medicin.

Frede Olesen er rundet de 70, men han arbejder stadig på fuld tryk for at skabe de bedste løsninger i sundhedsvæsenet for patienternes skyld.

Frede Olesen modtager Dagens Medicins særpris, der hædrer levende legender i lægegerningen, for at han har sat sit præg på sundhedsvæsenet som forsker, men først og fremmest som praktiserende læge. Prisen er udformet som et frimærke, udformet af Dagens Medicins tegner med den krøllede hjerne, Lars Andersen.

»Det var lige godt pokkers«

Det store mål for Frede Olesens lægegerning er, at mennesker får det bedste tilbud om at få et godt liv i forhold til sundhed og sygdom. Han ser sin opgave som læge som en, der laver ting, der giver mening for patienten, og som skal flytte sundhed, fortæller professor Peter Vedsted, der i sin tid var i mesterlære hos Frede Olesen.

Peter Vedsted forklarer, at Frede Olesen hele tiden har det som mål, og det er også det, han har for øje, når han tænker »Det var lige godt pokkers, at der ikke findes en løsning på det,« der ofte sætter ham i gang.

»Han er en person med meget stor energi, der kan gå ind i en sag og få den afsluttet på en god og konstruktiv måde. Opdager han et problem, vil han også finde en løsning på det,« siger Peter Vedsted.

Peter Vedsted beskriver sit lange samarbejde med Frede Olesen som værende fagligt inspirerende, med plads til forundring og ideer og med mulighed at diskutere både værdigt og med et konstruktivt modspil.

»Han er virkelig god til at træde et skridt tilbage og kigge analytisk på tingene. Der er han helt fantastisk til at være en ‘tænker’, der kan få et overblik over, hvordan kompetencerne egentligt bedst bliver brugt i sundhedsvæsenet,« siger Peter Vedsted.

Lydhør, men enig?

I Kræftens Bekæmpelse har Leif Vestergaard arbejdet sammen med Frede Olesen. Han oplevede Frede Olesen som en klog mand, der gerne vil bruge sin viden til noget konstruktivt. Han vil gerne fortælle andre om sin viden, men han vil lige så gerne høre, hvad andre har at sige. Derfor siger Leif Vestergaard, at noget af det, der ærgrer Frede Olesen mest er, når folk ikke lytter til hinanden.

»Han er god til at lytte til andre, specielt når der arbejdes med fagligt stof. I de drøftelser, jeg har haft med ham, har han været meget lydhør, men det er ikke det samme som, at han er enig. Han vil meget nødigt have konflikter, men han er ikke konfliktsky, hvis der er en konflikt her, så er det fordi vi ikke har lyttet på hinanden, og at vi har ikke forsøgt at forstå, hvad det drejer sig om,« siger Leif Vestergaard.

Men selvom Frede Olesen er meget lyttende, så kan han også nogle gange blive meget overbevist om, at han har ret.

»Han kan godt nogle gange virkelig føle, nu er det sådan her, og så kan der komme nogle håndfaste meldinger ud. Han kan virkelig tale sin sag, og det kan han godt komme i klemme på. Det giver nogle slag, men det kan man ikke undgå, hvis man stikker næsen frem,« siger Peter Vedsted

Dog oplever Peter Vedsted, at hvis Frede Olesen går over stregen, er han hurtig til at komme med en undskyldning. Og har han fået kritik, bærer han ikke nag, men møder op med et håb om at finde løsninger og indgå kompromisser.

Frede Olesen har bl.a. delt vandene med sit syn på screening og data, hvor flere er uenige med hans positive syn på disse dele.

Mange kvinder

Frede Olesen har mange kvinder på samvittigheden – på en positiv måde, joker Arne Rolighed, der er tidligere sundhedsminister og direktør i Kræftens Bekæmpelse, da han fremhæver et af Frede Olesens store forskningsresultater.

»Hans doktordisputats om livmoderhalskræft dannede grundlag for den landsdækkende screening for livmoderhalskræft. Det har reddet mange kvinder,« mener Arne Rolighed.

Derudover synes han, at et af Fredes mere geniale forskningsbidrag er liaison psykiatri, hvor vanskelige definerbare patient bliver analyseret ud for både somatisk-, psykologisk- og social tilgang samtidig er meget sigende for Frede Olesen, der har en meget empatisk tilgang til sine patienter.

Arne Rolighed nød godt af samarbejdet i Kræftens Bekæmpelse, hvor de sammen kæmpede for, at kræftsygdom blev betragtet som en akut sygdom, hvor patienter skulle diagnosticeres og behandles akut.

Deres samarbejde strækker sig dog noget længere tilbage. Siden 1980’erne har de to haft et fagligt og personligt venskab. Dengang arbejdede Arne Rolighed i sygehusvæsenet, og når de fra tid til anden mødtes som oplægsholdere til konferencer og lignende, blev der fægtet med afsæt i deres respektive sektorer.

»Jeg sagde altid nogle kritiske ting om almen praksis, og Frede svarede mig igen med tilsvarende kritiske forhold i sygehusvæsenet. Frede ringede ofte til min sekretær, inden vi skulle ud at holde foredrag for at høre, hvilke plancher jeg ville tage med. På den måde kunne han forberede et modsvar på min kritik.«

En god kilde

Klog, vidende og faglig velfunderet. Der er mange synonymer og mange har sat dem på Frede Olesen. En der har selv har sagt det, og som har nydt godt af den brede faglighed er Jørgen Lassen, der i sin tid som formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) ofte brugte Frede Olesen som informant.

»Når jeg skulle træffe beslutninger af faglighed, så var Frede Olesen altid en af mine kilder, som jeg gik til for at hente faglig viden. Han har været en af mine uudtømmelige kilder og altid imødekommende, når jeg har henvendt sig,« fortæller han.

Det nød Jørgen Lassen også godt af, da han kom i bestyrelsen for Dansk Selskab for Almen Medicin. Der gik Jørgen Lassen ofte efter at få en plads ved siden af Frede Olesen til frokosten mellem møderne. Her kunne Frede Olesen nemlig berette om forskning både nationalt og internationalt.

Peter Vedsted nyder også at spise et godt måltid med Frede Olesen. Her er dog et punkt, hvor den ellers vidende professor kommer til kort.

»Rent kulinarisk er han tabt bag en vogn,« siger Peter Vedsted.

»Han elsker at gå i byen og spise fint, men andre skal helst bestemme, hvad der er godt. På den måde, er han en rigtig professor, der ofte spørger, hvad tjeneren kan anbefale. Det værste han ved, er at gå på restaurant og få en a la carte – han er mere til tre retter med vinmenu.«

Indgroet praktiserende læge

At være praktiserende læge er en indgroet del af Frede Olesens identitetsopfattelse, mener Roar Maagaard. Første gang han stiftede bekendtskab med Frede Olesen var i 86, da Roar Maagaard var uddannelseslæge i Frede Olesen og Ivar Østergaards praksis i Galten.

»Ivar har betydet meget for Frede. Sammen var de et fyrtårn i almen praksis i Danmark, og de satte mange skibe i søen. Hvis de fandt noget interessant i deres daglige praksis, så måtte de enten begynde noget forskning i det, skrive et læserbrev eller på en anden måde reagere på det,« siger Roar Maagaard.

Den faglige anerkendelse af at være praktiserende læge, har Frede Olesen også bidraget med, siger Roar Maagaard.

»Frede var med til at gøre almen praksis til et medicinsk speciale og sørgede for, at der kom forskning i faget. Det gav en faglig anderkendende af vores speciale. Det var også Frede der i sin tid fik støbt kuglerne, så alle unge læger skulle ud i almen praksis i deres turnus.«

Men selvom Frede Olesen er meget dedikeret til sit speciale, så er han også meget ydmyg over for andre medicinske specialer, og han samarbejder også både gerne med hospitaler og andre dele af sundhedsvæsenet, forklarer Roar Maagaard. Her fremhæver han, hvordan praksissen i Galten havde et fortrinligt samarbejde med hjemmeplejen, hvor de var særligt fokuserede på den palliative indsats.

Frede Olesen var en af de første der satte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på dagsordenen i Danmark, hvor han har talt for, at de forskellige sektorer arbejder bedre sammen til gavn for patienten.

Møder i Fredes sommerhus

Frede Olesen har betydet kolossalt meget for almen praksis, mener professor Torsten Lauritzen, der har arbejdet sammen med Frede Olesen på Aarhus Universitet, hvor de hver især var leder for henholdsvis forskningsenheden og sektion for almen praksis.

blå bog Frede Olesen, 70 år 1973 Lægevidenskabelig embedseksamen fra Aarhus Universitet 1976 Autorisation som

praktiserende læge 1991 Dr.med., Aarhus Universitet. 1992-2011 Forskningsleder ved Forskningsenheden for Almen Praksis 1995-1998 Første præsident for det europæsiske selskab for almen medicin, ESGP/FM og vicepræsident for verdensorganisationen for de nationale selskaber for almen medicin (WONCA). 2006-2015 Formand for Kræftens Bekæmpelse. Privat: Bor i Aarhus med sin kone Eva. De har fire sammenbragte børn og ti børnebørn. Frede Olesen holder at leve, være i naturen, at rejse og gør-det-selv-arbejde.

»Han har øget praktiserende lægers faglige ry og rygte og bidraget til, at almen praksis er blevet et anerkendt fag qua sin forskning. Han er visionær på den måde, at han ikke bare ser tingene som praktiserende læge, han ser nemlig almen praksis som værende en del af et samlet sundhedsvæsen, som skal forebygge, helbrede, lindre og trøste på patienternes præmisser,« siger Torsten Lauritzen.

Listen af forskningsresultater, som Frede Olesen har haft en finger med i spillet i, er lang. Men en ting er at lave ny forskning, noget andet er efterfølgende at følge op på den.

»Frede har virkelig vist, hvordan man omsætter sin forskning til handling i den kliniske hverdag, så forskningen kommer patienterne til gavn. Han forstår at formidle forskningsresultater til læger, embedsmænd, politikere og ikke mindst til patienter og borgere,« siger Torsten Lauritzen.

Ud over det vil han fremhæve Frede Olesens arbejde inden for tidlig diagnostik af kræftbehandling, at han hele tiden arbejder for at sikre samarbejdet i patientforløbet ved sektorovergangene og forskning i patienttilfredshed.

Samarbejdet er også vigtigt på Aarhus Universitet, hvor Frede Olesen ofte har stillet sit sommerhus til rådighed, for at de to afdelinger kunne mødes og tale om, hvad de hver især havde gang i.

»Han var god til at sørge for et socialt engagement i vores miljø. Sommerhusturene gjorde, at han lærte medarbejderne bedre at kende og fik løst op for, at man sidder på hver sit kontor og ikke rigtig kommer hinanden ved. Det var et sted, hvor ideer og visioner udvikledes. Samtidig var det vigtigt, at vi i forskningsmiljøet ikke skulle hænge os så meget i, hvilken afdelingen vi hver især hørte til« siger Torsten Lauritzen.

Peter Vedsted roser også Frede Olsens evne som leder.

»Evnen til ledelse er uhyre veludviklet hos ham. Han ved, hvornår han skal være nærværende og hvornår, han skal mærke efter at her er noget. Han har denne empatiske evne til at fornemme, hvad essensen er, sådan kommer vi videre og sådan taler vi hinanden op,« siger Peter Vedsted og uddyber:

»I mange år har jeg nydt godt af, at Frede har en fantastisk evne til gerne at ville forstå ting og gå dybere ind i en diskussion. Det kommer til udtryk ved, at han altid stiller op, hvis der er noget, der kræver en særlig indsats. Så er han den, der går sidst, arbejder igennem i weekenden eller tager det foredrag, som ingen andre har tid til. Du kan regne med Frede.«