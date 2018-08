Forfatterspiren, der gik lægevejen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hun har brug for lidt fra hver verden. Men ikke for meget. Som læge kan arbejdspresset blive for stort, og som forfatter kan det blive for ensomt. Anette Ellegaard Dalum kombinerer de to virker ved at tage det bedste fra to verdener. »For mig er det ikke muligt at sige enten eller. Der er intellektuel […]